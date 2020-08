“L’ordinanza relativa all’obbligo di indossare le mascherine all’aperto tutto il giorno è anche, e soprattutto, un invito al buon senso e alla responsabilità collettiva“. E’ stato il sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrilli’ a scriverlo oggi su Facebook.

Ingrilli’ ha aggiunto: “buon senso nell’utilizzo: nessuno contesterà se non la utilizziamo trovandoci da soli in uno spazio esterno senza persone attorno, ma dobbiamo usarla se siamo seduti al tavolo di un bar a conversare e notiamo che non è possibile rispettare la distanza con i tavoli vicini (ovviamente l’obbligo non c’è durante la consumazione). Dobbiamo usarla se passeggiamo e inevitabilmente incrociamo altre persone che parlano o, magari, fumano”.

“I controlli ci saranno, ma dobbiamo essere in grado di controllarci da soli: significa essere responsabili”.

“#osserviamoleregole”.