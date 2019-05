Lotta, agli abusivi ed agli incivili, in piazza Duomo a Messina. Lo hanno annunciato questa mattina, il sindaco Cateno De Luca e l’assessore alle Attivita’ Produttive Dafne Musolino.

Per concretizzare questa azione, e’ stato predisposto un Servizio consistente in un posto fisso della Polizia Municipale. Il provvedimento si e’ reso necessario, dal momento che negli ultimi giorni sono comparsi rifiuti ingombranti al di fuori dai cassonetti e addirittura grucce disseminate sul selciato. I controlli, serviranno anche come deterrente, per scoraggiare l’installazione di bancarelle abusive sempre massicciamente presenti in zona.