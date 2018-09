Luciano Nobili (PD): “Audio Casalino diffuso apposta da M5S per avere alibi”

Luciano Nobili, deputato del Partito democratico, a proposito dell’audio del portavoce di Palazzo Chigi Rocco Casalino diffuso oggi da Repubblica, scrive su Facebook: “non credo che il minaccioso audio di Casalino nei confronti dei tecnici del Ministero dell’Economia sia rubato. Credo sia stato prodotto dalla Casaleggio associati”.

Continua: “non faranno il reddito di cittadinanza e ora cercano un alibi. Le sue minacce sono ridicole, prima che preoccupanti. Hanno il Governo, una maggioranza bulgara in Parlamento e consenso. Sono i più potenti di sempre. Davvero qualcuno può credere che qualche impiegato del Mef puo’ impedirgli di realizzare quello che vogliono? No”.

Rileva Nobili: “anche quando è toccato noi, qualche tecnico ha provato a impedire a Matteo Renzi di realizzare gli 80 euro. Eppure 10 milioni di italiani li ricevono in busta paga, ogni mese, da 4 anni. Non fatevi distrarre dalle bufale messe in rete ad arte. Se non lo faranno è solo colpa loro. Se non lo faranno è perché è una colossale bugia. Se non lo faranno è perché hanno raccolto i vostri voti prendendovi in giro”.