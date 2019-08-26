L’ufficio che si occupa del cerimoniale al Quirinale, ha diramato il calendario delle consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella

L’ufficio che si occupa del cerimoniale al Quirinale, ha diramato il calendario delle consultazioni del Capo dello Stato Sergio Mattarella, previste nell’ambito della crisi del Governo presieduto dal premier Giuseppe Conte, che si terranno martedì 27 e mercoledì 28 agosto.
ECCO I DETTAGLI:
IL PRESIDENTE EMERITO DELLA REPUBBLICA, Senatore Giorgio Napolitano, non trovandosi a Roma, verrà sentito telefonicamente.
ORE 16.00
PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA: Sen. Avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati.
ORE 17.00
PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI: On. Dott. Roberto Fico.
ORE 18.20
GRUPPO PARLAMENTARE MISTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
ORE 18.40
GRUPPO PARLAMENTARE MISTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 agosto 2019
ORE 10.00
GRUPPO PARLAMENTARE “PER LE AUTONOMIE (SVP-PATT,UV)” DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
ORE 10.30
GRUPPO PARLAMENTARE “LIBERI E UGUALI” DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
ORE 11.00
GRUPPI PARLAMENTARI “FRATELLI D’ITALIA” DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
ORE 16.00
GRUPPI PARLAMENTARI “PARTITO DEMOCRATICO” DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
ORE 17.00
GRUPPI PARLAMENTARI “FORZA ITALIA – BERLUSCONI PRESIDENTE” DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
ORE 18.00
GRUPPI PARLAMENTARI “LEGA-SALVINI PREMIER” DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
ORE 19.00
GRUPPI PARLAMENTARI “MOVIMENTO 5 STELLE” DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI