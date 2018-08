Luigi Di Maio (vicepremier): “Nello Sblocca Italia nel 2015 fu inserita una norma nella notte, una leggina, che prorogava le concessioni ad Autostrade per l’Italia”

Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, in una nota ha scritto: “nello Sblocca Italia nel 2015 fu inserita una norma nella notte, una leggina, che prorogava le concessioni ad Autostrade per l’Italia in barba a qualsiasi regola sulla concorrenza, senza fare più gare. Ad un certo punto, quando sono scadute le concessioni, sono state fatte delle regole per prorogarle. E perché? Perché in passato legalmente si finanziavano le campagne elettorali a destra e a manca”.

“Dato che a me la campagna elettorale non l’ha pagata Benetton, io e il Governo abbiamo la libertà di poter recedere da questi contratti. Mi dispiace per loro, ma questo è un Governo che garantirà sempre il rispetto delle regole”.