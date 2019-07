L’ulteriore Vietnam di Torre Faro, accaduto ieri sera, descritto dal sindaco di Messina Cateno De Luca [Video]

L’ulteriore Vietnam di Torre Faro, accaduto ieri sera, descritto dal sindaco di Messina Cateno De Luca, che in un post sulla sua pagina Facebook ha scritto stamane: “ieri un altro pomeriggio di inferno, causato dalle macchine parcheggiate in divieto di sosta. Abbiamo dovuto inviare dalle ore 17:00 fino alle ore 1:00 tre squadre per scortare l’autobus impossibilitato a transitare e dare una stangata all’inciviltà cronica”.

“Ringrazio l’assessore Dafne Musolino ed il capitano Lino La Rosa e tutta la Polizia municipale presente per aver lavorato incessantemente e stangato questi irriducibili. Sono state elevate 85 multe per divieto di sosta e 35 macchine sono state prelevate con il carro attrezzi. Oggi ci sarà una conferenza di servizi per valutare l’istituzione sperimentale dell’isola pedonale. Così, non si può più andare avanti”!