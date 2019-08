Lo afferma Giovanni Barbagallo, esponente leghista di Giarre: “M5S & PD? Lasciamo che governino purchè perdano la faccia”.

Ed inoltre: “ormai appare sempre più inevitabile l’alleanza di Governo tra il Movimento Cinque Stelle e il Partito Democratico. Anche il premier Conte si è detto disponibile al dialogo con il PD con buona pace per tutti gli elettori grillini che, senza neppure essere consultati, si ritroveranno al Governo i loro peggior nemici”.

Ma voi:

ve li immaginate Renzi e Di Maio a braccetto, che discutono sui provvedimenti da adottare in favore di lavoratori e imprese?

Ve li immaginate Di Battista e Padoan mano nella mano, che discutono della manovra di bilancio e del taglio delle pensioni?

Ve li immaginate Fico e la Boldrini avvinghiati in un abbraccio, che discutono sui porti aperti e sull’accoglienza dei finti profughi tratti in salvo dalle amate ong?

Ve li immaginate Lotti e Bonafede che si fissano negli occhi, che discutono della riforma della magistratura e della giustizia?

Ve li immaginate Zingaretti e la Taverna al lume di candela, che discutono sul taglio dei parlamentari e sulla riduzione degli stipendi?

Ve li immaginate Conte e la Cirinnà a braccetto, che discutono sui temi della famiglia e sullo scandalo di Bibbiano?

“Io li vedo. Tutti insieme appassionatamente, vecchio e nuovo, finalmente ricongiunti in un abbraccio politico abominevole, scandaloso e figlio degenere della paura delle urne, del terrore di dover mollare la comoda poltrona romana. Lasciamo che governino, tra ex nemici, purché perdano la faccia. Alle prossime elezioni gli Italiani sapranno come ripagarli”!