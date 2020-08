“Ma che m….ia ha fatto Cateno De Luca in questi due anni?”. E’ questo che si domanda il primo cittadino peloritano, in un post pubblicato oggi su Facebook.

De Luca ha sottolineato: “eccomi… ho finito in questo momento la relazione del secondo anno di attività di Sindaco della città di Messina e di Sindaco Metropolitano”.

“Domani (lunedì 10 agosto) alle ore 11:00 in diretta sulla pagina FB De Luca Sindaco di Messina potrete ascoltare la sintesi dei risultati raggiunti come Sindaco della città di Messina in occasione della conferenza stampa nel salone delle bandiere di Palazzo Zanca di presentazione dei cinque tomi predisposti per tutti voi”.

“Dopo domani (martedì 11 agosto) alle ore 11:00 in diretta sulla pagina FB De Luca Sindaco di Messina potrete ascoltare la sintesi dei risultati raggiunti come Sindaco Metropolitano in occasione della conferenza stampa nel salone degli specchi di Palazzo dei Leoni”.