“Ma come ragionano al Centro regionale per l’impiego di Messina?” [Video]

“Ma come ragionano al Centro regionale per l’impiego di Messina”? A chiederselo su Facebook, è il primo cittadino avvocato Cateno De Luca.

De Luca, continua e conclude in tal modo: “ingegnere Gaetano Sciacca, dica ai suoi uffici che bisogna rilasciare la ricevuta dei ricorsi/osservazioni dei soggetti che hanno fatto istanza per essere assunti a tempo determinato nella Messinaservizi e sono rimasti esclusi o scavalcati. Preciso che la graduatoria non la fa il sindaco ma il Centro regionale per l’impiego cioè l’ex Collocamento”.