Ecco l’interrogativo del sindaco di Messina Cateno De Luca, evidenziato in una pubblicazione su Facebook: “ma come si è edificato a San Saba?”.

“Le pretese della comunità sono legittime però si è edificato a San Saba senza alcun criterio ed in alcuni casi anche senza concessione edilizia (anche se successivamente sanate). Abbiamo sequestrato in una zona un po’ di ombrelloni e suppellettili vari perché oramai delimitavano la spiaggia come se fosse proprietà privata. Anche qualche trattore e qualche furgone senza assicurazione è stato oggetto di sequestro. Decine di verricelli sono stati sequestrati perché rappresentano un vero e proprio pericolo per la pubblicazione e privata incolumità”.

“Abbiamo predisposto la sanificazione di una parte di spiaggia usata dai villeggianti anche per far fare i bisogni ai propri cani ed in settimana si farà una complessiva pulizia straordinaria previo sgombero di tutte le macchine. Con il presidente di AMAM sono state affrontate le problematiche idriche e fognarie. Non esistono zone idonee per realizzare parcheggi ed il consigliere comunale Francesco Pagano ci ha sollecitato la riqualificazione dei sedili e ringhiere del lungomare per come già richiesto in consiglio comunale”.

Mi chiedo: “come sono state realizzate queste abitazioni senza le connesse opere di urbanizzazione? Quando finiremo di trattare le spiagge come una porcilaia, avremo raggiunto la prima tappa di civiltà! Stasera ci vedremo a Marmora alle ore 20:30”!