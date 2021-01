“Ma quanti c…..ni ci sono a Messina che pur di andare contro il Sindaco De Luca sostengono i nostri carnefici?”. E’ questa la domanda che si è posta, il primo cittadino peloritano, pubblicando ieri un Post sulla sua Pagina Facebook.

De Luca ha evidenziato: “questo sedicente comitato sostiene che io avrei i dati spacchettati della città di Messina rispetto al resto della provincia. Ovvio! Ho fatto una battaglia per far mettere a disposizione dei Sindaci questi dati…! Peccato che i dati inseriti in questa banca dati sono farlocchi e ieri lo ha dovuto certificare anche il nuovo commissario Covid per come testimoniato dalla nota in allegato al presente post”.

E’ emerso che quanto da me più volte denunciato era vero: “si erano dimenticati di inserire oltre tremila positivi in banca dati e questo aggiornamento è stato fatto dal 22 dicembre in poi cioè 10 giorni fa. E questi positivi quindi chi li controllava? Ed il Tracciamento che non si è quindi fatto quanto postivi ha causato? Non solo non sappiamo realmente ad oggi quanti postivi abbiamo a Messina ma ora devo ammettere che non abbiamo idea neanche di quanti coglioni abbiamo a Messina! Chi ha tutto questo interesse a delegittimare le mie battaglie?”.