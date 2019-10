A DOMANDARSELO OGGI, IN UNA NOTA PUBBLICATA SU FACEBOOK, E' IL SINDACO DI MESSINA, L'ONOREVOLE CATENO DE LUCA

“Ma si puo’ andare a 145 km all’ora, in pieno centro urbano?“. A domandarselo oggi, in una nota su Facebook, è il sindaco di Messina, l’onorevole Cateno De Luca.

De Luca, aggiunge: “delinquenti! Controlli sulla velocità a Torre Faro. Beccato un killer stradale che sfrecciava a 145 km orari sulla via Circuito alle ore 9.43 di oggi 11 ottobre 2019! Nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione stradale, questa mattina la Polizia Municipale ha eseguito un servizio con autovelox posizionandosi sulla via Circuito a Torre Faro”.

“Alle ore 9.43 un automobilista è stato immortalato mentre sfrecciava alla folle velocità di 145 km/h! Per questo soggetto scatterà il ritiro immediato della patente e la multa da oltre 1.600 euro! I controlli, che sono stati programmati su espressa richiesta dell’assessore Musolino già dallo scorso mese di agosto, proseguiranno lungo le arterie cittadine con il carattere della continuità e gli esiti verranno comunicati, insieme ai risultati delle altre attività di controllo eye-scout e Kronotachigrafo svolte in questi mesi, in una conferenza stampa che verrà convocata a breve”.