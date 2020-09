“Magnifiche #Eolie…, oggi in tour a #Salina, #Vulcano e #Lipari, c’è tantissimo in cantiere perché il #GovernoMusumeci sta investendo decine di milioni sui porti. Mai più Isole dimenticate”. Lo ha evidenziato ieri con un post su Facebook, l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone.

Falcone, ha continuato come segue:

🔵A #SantaMarinaSalina sopralluogo all’opera già in corso di messa in sicurezza del porto, lavori da un milione e passa. A #Malfa, invece, assegnati ben 19 milioni per costruire un approdo più efficiente e moderno.

🔵A Vulcano abbiamo recepito le istanze della comunità. Da quattro anni il pontile aliscafi è inservibile. Ne faremo uno più grande e vogliamo far partire il cantiere nei prossimi mesi.

🔵 A Lipari, infine, visita al Porto #sottomonastero: qui cantiere da più di un milione già completato, mancano solo gli arredi. A breve, inoltre, affidiamo i lavori da oltre tre milioni per il prolungamento del molo aliscafi. Intervento assai atteso per il porto più importante dell’arcipelago.

“Condividiamo cari amici, i siciliani devono conoscere gli sforzi in atto per cambiare le #infrastrutture di tutti noi”.

“#GovernoMusumecialavoro Regione Siciliana”.