“Mai come oggi la #GiornatamondialedelVolontariato assume un significato assai particolare. L’impegno profuso, anche in #Sicilia, da innumerevoli donne e uomini a favore dei malati, dei più fragili, ma anche nella Protezione civile e nella tutela dell’ambiente, ci impone l’esigenza, innanzitutto morale, di rinnovare il nostro sentimento di gratitudine e di riconoscenza. Senza il loro apporto disinteressato e animato da spirito di servizio tutto diventerebbe più difficile”. Ha scritto in tal modo ieri su Facebook, il governatore siciliano Nello Musumeci.

