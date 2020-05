Marco Guerriero (Portavoce Regionale di Base Riformista Sicilia): “Le scuse del Presidente Musumeci non sono sufficienti a ridurre la responsabilità per i ritardi nell’evasione delle pratiche di Cassa integrazione in deroga, che lasciano migliaia di lavoratori ancora senza un sostentamento”

“Le scuse del Presidente Musumeci non sono sufficienti a ridurre la responsabilità per i ritardi nell’evasione delle pratiche di Cassa integrazione in deroga, che lasciano migliaia di lavoratori ancora senza un sostentamento, a causa dell’incapacità dell’Assessore al Lavoro Scavone di risolvere il problema che non doveva neanche presentarsi. Scavone prenda atto della sua inadeguatezza e rassegni immediatamente le dimissioni”. Così in una nota l’Avv. Marco Guerriero, Portavoce Regionale di Base Riformista Sicilia.