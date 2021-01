“Maria abbandonata al suo destino dall’Asp e dal commissario Covid”. Sono state queste, le affermazioni odierne rilasciate su Facebook dal sindaco di Messina Cateno De Luca.

De Luca ha proseguito: “Maria ha 18 anni ha perso la mamma in un incidente stradale, il papà in ospedale, i fratelli all’estero e lei chiusa in casa perché ha il Covid. Ha i rifiuti in casa e le hanno perso il tampone”!