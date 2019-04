Maria Fernanda Gervasi (FdI-Messina): “Mi candido, per lanciare un messaggio chiaro e di rinnovamento”

"ADESSO IN EUROPA"

Maria Fernanda Gervasi, avvocato e consigliera del IV° Quartiere di Messina di Fratelli d’Italia, scrive: “mi candido, per lanciare un messaggio chiaro e di rinnovamento. L’Europa ha bisogno di cambiare adesso; di occuparsi di diritti, ambiente, sicurezza, infrastrutture, degli interessi e dei bisogni dei suoi popoli e delle nuove generazioni”.

“Un’Europa giovane che guardi al futuro per costruire prospettive di sviluppo e di sicurezza per i suoi cittadini per superare quella vista fino adesso schiava della burocrazia e dei poteri forti”.

“Un’Europa vicina alle famiglie che dia le condizioni necessarie per far fronte alla crisi demografica in corso”.

“Un’Europa che riparta dal sud, per il sud, attraverso investimenti mirati alle nostre eccellenze, per le infrastrutture e per la tutela della nostra terra”.

“Un’Europa che sia una scelta e non un obbligo, in cui ogni stato possa offrire a tutti i suoi cittadini le stesse condizioni di lavoro cancellando il fantasma dell’emigrazione forzata”.

“Gli obiettivi di Fratelli d’Italia sono questi ed io sento di poterli rappresentare, adesso, insieme a voi! http://europee.fratelli-italia.it/wp-content/uploads/2019/04/programma_europee.pdf – #adessoineuropa #europee2019 #mariafernandagervasi”.