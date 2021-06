Martedi 15 giugno a Casa Minutella su… www.blogsicilia.it dopo le ore 12.30, ci sarà il confronto tra il sindaco di Messina Cateno De Luca e il Vice Presidente della Regione Siciliana Gaetano Armao

Articolo…, tratto da… www.blogsicilia.it.

Se ne sono dette di tutti i colori sia a distanza che di presenza, sia a livello istituzionale che personale e, nelle parole, a volte si sono anche lasciati andare a qualche frase più che colorita. E’ un confronto quasi da ‘cavalleria rusticana’ quello fra il sindaco di Messina Cateno de Luca e il Vice Presidente della Regione Gaetano Armao.

Il sindaco De Luca, alla Regione non le ha mai mandate a dire. L’assessore all’Economia, Armao è arrivato a rispondergli anche ‘alla palermitana’ in un messaggio vocale che poi, De Luca, si è premurato di rendere pubblico su Facebook.

Uno scontro che diventa istituzionale

Ma a prescindere dallo scontro politico e personale c’è un profilo istituzionale che ne risente. Una ispezione al Comune di Messina sarebbe partita dalla Regione su alcuni aspetti amministrativi poco chiari. Annunciata a ‘mezze parole’ ha fatto scattare la reazione del sindaco Cateno De Luca che è arrivato a parlare di intimidazioni. Il tutto in un clima che si riscalda con l’avvicinarsi della campagna elettorale nella quale De Luca si opporrà alle urne proprio alla ricandidatura di Nello Musumeci.

Uno scontro a tutto campo fra il governo Musumeci ed il sindaco di Messina nell’aria da tempo ma che adesso si aggrava anche in virtù dell’avvicinarsi delle scadenze elettorali.

Ispezione uguale intimidazione per De Luca

Il camaleontico sindaco di Messina parla del solito ‘mascariamento’ e di ‘messaggi intimidatori’ lanciati usando ruoli istituzionali e poi racconta la sua verità ovvero non c’è stata e non c’è alcuna ispezione ma solo una normale attività di controllo sui contratti di finanza derivata che le Giunte comunali di qualche decennio fa, ma anche altre Amministrazioni, e la stessa Regione siciliana, attivarono per ottenere risorse aggiuntive e che furono fatti, secondo de Luca “mettendo a repentaglio le finanze pubbliche”.

Chiudere quei contratti alla città di Messina è costato 8 milioni di euro. ma lo scontro non sembra destinato a rientrare e da qui alle elezioni dell’autunno del 2022 la tensione sembra destinata a salire ulteriormente.

Il confronto a Casa Minutella su BlogSicilia

Ma è davvero tutto qui? E si può superare lo scontro per ottenere collaborazione fra istituzioni? E’ arrivata l’ora del confronto e il teatro della disfida sarà la puntata numero 69 di Casa Minutella in onda su BlogSicilia.it martedì prossimo 15 giugno. Una punta durante la quale il conduttore, Massimo Minutella, dovrà fare l’arbitro fra due contendenti che certamente non si risparmieranno. Nella speranza che emergano i veri temi e si riesca, magari, a superare gli elementi di crisi nell’interesse della Sicilia e della città di Messina.