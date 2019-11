Match FC Messina – Castrovillari, Salvatore Sorbello (Gruppo Misto di Palazzo Zanca): “Chiedo al sindaco, di rafforzare l’organico della Polizia Municipale e favorire la viabilità in vista di questo appuntamento”

Salvatore Sorbello, consigliere comunale aderente al Gruppo Misto di Palazzo Zanca, domanda al sindaco Cateno De Luca, che siano prese tutte le misure funzionali al rafforzamento dell’organico della Polizia Municipale e tese a favorire la viabilità in vista del nuovo match che l’FC Messina disputerà domani alle 14.30 contro il Castrovillari allo Stadio Franco Scoglio – San Filippo.

Sorbello precisa: “com’è noto, dopo la vittoria della stracittadina, molti messinesi hanno deciso di tornare allo Stadio per seguire la squadra del cuore, sotto il cui marchio hanno toccato il settimo cielo piazzandosi al settimo posto in serie A. Risultato questo, che ha fatto la storia e non ha eguali negli archivi del calcio cittadino”.

Conclude l’esponente dell’Aula Consiliare: “si chiede, infine, che il sindaco, assista nuovamente alla partita per dare supporto alla squadra messinese che gioca in casa nell’importante mach, lasciandosi stupire ancora con effetti speciali…”.