Matilde Siracusano (FI-Roma): “Chiesta dalla presidente dei deputati azzurri, Mariastella Gelmini, la procedura d’urgenza sulla mia proposta riguardo la baraccopoli di Messina”

“La presidente dei deputati di Forza Italia, Mariastella Gelmini, ha chiesto quest’oggi – durante la capigruppo di Montecitorio – la calendarizzazione con procedura d’urgenza della mia proposta di legge, sottoscritta anche da Lega e Fratelli d’Italia, sull’emergenza baraccopoli a Messina”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.

Ha proseguito la Siracusano: “il presidente della Camera, Roberto Fico, ha preso atto della nostra richiesta e ha comunicato a tutti i presenti che il tema in questione sarà oggetto della prossima riunione dei presidenti di gruppo. Siamo certi che anche le forze politiche di maggioranza – con le quali abbiamo già avviato un dialogo costruttivo per risolvere una volta per tutte la drammatica situazione che vivono i messinesi nelle ‘casette’ – sosterranno questa nostra iniziativa per esaminare la pdl in Parlamento già nel mese di aprile, e per poter arrivare nel più breve tempo possibile all’approvazione di questa fondamentale legge dello Stato”.