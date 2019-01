Matteo Salvini, ministro dell’Interno, ha succintamente commentato le affermazioni di Gianfranco Miccichè: “Questo signore (di Forza Italia) ha bisogno di studiare la storia”

Matteo Salvini, ministro dell’Interno, ha commentato succintamente le dichiarazioni di Gianfranco Miccichè vice presidente dell’Ars, rilasciate a Mazara del Vallo durante una manifestazione per celebrare il 25ennale di Forza Italia.

Salvini, ha detto: “questo signore (di Forza Italia) ha bisogno di studiare la storia ma soprattutto ha bisogno di un dottore, ma uno bravo”.

Miccichè invece, nel corso dell’intervento descritto, in merito alla decisione del vice premier leghista Salvini, di non far sbarcare anche soli i minori dalla nave della Ong olandsese a largo di Suiracusa da oltre una settimana, ha riferito: “a questo signore hanno detto di far scendere i bambini dalla nave Sea Watch e ha risposto di no. Salvini è peggio di Hitler. Quando dice… -prima gli italiani- mi fa impazzire, perché Hitler diceva prima gli ariani, uguale”.