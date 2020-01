A PARLARE IN UNA NOTA ODIERNA, E' IL LEADER DI SICILIA FUTURA BEPPE PICCIOLO, PER COMMENTARE LA VITTORIA (AVVENUTA IERI SERA IN CONSIGLIO COMUNALE) DEL SINDACO DI MESSINA CATENO DE LUCA CON L'APPROVAZIONE DELL'ATTO CAMBIO DI PASSO

“Meglio agitarsi nel dubbio che riposare nell’errore. Con questa riflessione manzoniana vorrei mettere la parola fine alla boutade Cambio di Passo”. A parlare in una nota, è il leader di Sicilia Futura Beppe Picciolo che commenta il risultato ottenuto in consiglio comunale dal sindaco Cateno De Luca.

La nota prosegue: “certo De Luca ha vinto, nei fatti, perché comunque ha saputo governare una parte importante del Consiglio Comunale! Ha vinto perché si è conquistato il diritto di Governare, a modo suo, con accelerazioni, frenate, insulti e derisioni! Perché la Città aveva ancora bisogno di un percorso di risanamento tecnico dei conti e di un rigore amministrativo che solo una coincidenza di interessi legittimi come questa può garantire a Messina! Sarebbe stato politicamente molto più facile, e forse più naturale, scegliere di votare contro questo atto tecnico! Ma per far cosa? Per poi doverlo riproporre uguale in una ipotetica campagna elettorale, da controparte, in quanto atto necessario alla sopravvivenza economica dell’Ente? Questo, cari amici miei, il dubbio che mi ha agitato in questi giorni, non gli inciuci presunti, prima a destra e poi a sinistra, frutto di fervide fantasie degne di Andersen”!

Poi la scelta: “vincere sul campo della Politica (è passata la nostra linea di cassare tutta la parte politica del Documento)… ma perdere sul piano della comunicazione esterna (perché è difficile far comprendere ai Cittadini ed ai lettori che si possa esercitare un ruolo importante anche essendo opposizione nei fatti attenta e non preconcetta). Adesso si apre la fase successiva: mostrare a tutti che la nostra scelta era quella giusta! Rigore nei conti e nelle azioni di controllo quotidiano e costruzione di una piattaforma di opposizione allargata, in Consiglio e fuori, a quanti vogliono davvero costruirla, ripartendo dalla nostra area politica di appartenenza. Non a chiacchiere ma nei fatti! Resteremo soli? Non credo… ma ce ne faremmo una ragione in più! Certamente la nostra scelta è stato comunque migliore che -galleggiare nell’errore- o, peggio, agire con finzione nel silenzio… o quasi”!