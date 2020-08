Lo hanno scritto ieri, su Facebook, i responsabili di Sapri non si Lega: “appello…, a tutte le forze democratiche del Cilento”.

Continua in tal modo la nota: “mercoledì 26 agosto, alle ore 21, è atteso a Sapri l’arrivo del fomentatore d’odio Matteo Salvini. Un personaggio ormai ridotto a comparsa televisiva e social blogger, utilizzato dal suo stesso partito come pupazzo per agitare paure e tensioni. Un partito che da 30 anni insulta il Sud, e che continua ad insultarlo andando a caccia di voti e offrendo promesse elettorali pericolosissime come la flat tax”.

“In pochi giorni, da liberi cittadini e cittadine, ci siamo riuniti in Comitato e abbiamo deciso di scendere in piazza parallelamente al comizio per esprimere a gran voce i nostri contenuti e la nostra visione di un’altra Italia. Un’Italia fatta di inclusione, accoglienza, cultura, lavoro e rispetto per le diversità. Altri cittadini e cittadine sapresi, allo stesso modo, hanno deciso di manifestare il proprio dissenso affiggendo degli striscioni sui propri balconi. Tutte le persone che credono nei principi democratici della politica stanno, insomma, contribuendo a vario titolo a tenere alta l’attenzione verso il cancro del fascismo e del razzismo, dell’intolleranza e della guerra agli ultimi”.

“MANCANO, tuttavia, all’appello numerose forze democratiche, o che perlomeno si professano tali, anche e soprattutto tra le fila amministrative dell’opposizione. Ci lascia basiti il loro silenzio, in momenti così importanti e delicati della vita cittadina di questo paese. Ne risulta un insegnamento fortemente diseducativo, che contempla l’indifferenza e l’ignavia. E la Storia ci insegna che è nell’indifferenza e nell’ignavia che si commettono i crimini più atroci, e si sviluppano le dittature. Non è possibile girare la faccia dall’altro lato. Non è possibile avallare in questo modo la barbarie”.

“Facciamo quindi appello A TUTTE LE FORZE DEMOCRATICHE DI SCENDERE IN PIAZZA insieme a noi per un presidio pacifico ma determinato, perché noi all’odio proprio non vogliamo abituarci. Potete contattarci per i dettagli sull’organizzazione, o partecipare alle nostre assemblee pubbliche”.

“Le strade sono di chi ama – #saprinonsilega – CHI TACE È COMPLICE! SCONFIGGIAMO IL VIRUS DEI LEGHISTI AL SUD”!