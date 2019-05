Mercoledì scorso ho votato contro il rinvio delle elezioni delle ex province, lo ha riferito il parlamentare dell’Ars Luigi Genovese

Lo ha riferito il parlamentare dell’Ars Luigi Genovese: “mercoledì scorso ho votato contro il rinvio delle elezioni delle ex province. La prossima settimana ribadirò la mia posizione, votando a favore dell’emendamento annunciato ieri dal presidente Musumeci che verrà proposto in aula martedì 4 giugno”.

“Sette anni di commissariamento sarebbero un arco temporale imbarazzante per un ente che nella visione del governo regionale avrebbe dovuto assumere un ruolo centrale nel mosaico istituzionale siciliano. Quel governo che i gruppi parlamentari di maggioranza hanno deciso di sostenere. Quell’idea di governo in cui hanno scelto di credere”.

“La coerenza è un valore che non può essere incenerito per assecondare una cambiale elettorale. La coerenza va onorata sempre, soprattutto quando devi affermarla all’ombra del voto segreto. Contrariamente si trasforma in altro. E diventa ipocrisia”.