Messina, Atm in liquidazione: da domani la linea 11/13 (Cumia) espleterà il servizio di navetta

L’Atm in liquidazione, visto che nella tratto di strada della linea di bus 11/13 Cumia, non si può utilizzare un mezzo superiore a sei metri e 95 centimetri, comunica agli utenti che, al fine di garantire il rispetto della distanza minima interpersonale di un metro, e non superare all’interno dei bus aziendali il 40% della capacità totale dei passeggeri da trasportare come da Dpcm per emergenza Covid 19, il bus in questione a partire da domani 26 Marzo 2020, effettuerà esclusivamente il servizio di Navetta (Cumia/Bordonaro Sup./Bordonaro Inf. e viceversa) effettuando, nel limite del possibile, coincidenza con la Linea 10/12 (S. Giovannello/Bordonaro). Ricordiamo che i nuovi orari dei bus potranno essere consultati sul sito www.atmmessina.it.