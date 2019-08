Messina come Milano per il consigliere della Terza Circoscrizione del PD, Alessandro Cacciotto

Ecco nel testo che segue, l’idea del consigliere della Terza Circoscrizione del PD, Alessandro Cacciotto: “il 18 ottobre del 2006 l’ATM di Milano lancia -Atmosfera- il primo tram sul quale è possibile cenare in movimento, attraversando le vie della città a bassissima velocità. Un idea certamente originale che associa turismo, cultura, economia. Oggi esistono Atmosfera 1 e Atmosfera 2, due -tram- che ovviamente hanno subito uno stravolgimento interno con dei costi di circa 100 mila euro per trasformare dei tram antichi in efficienti ristoranti”.

“Capisco che purtroppo Messina non è Milano sotto alcuni aspetti e che l’ATM di Messina si trova già a dover affrontare i suoi problemi ma quello che ormai esiste a Milano da oltre un decennio, mi riferisco ad -Atmosfera-, potrebbe essere realizzato anche nella nostra città, ovviamente con i dovuti adattamenti. Capisco pure che cenare in movimento, significa offrire un contesto di tutto rispetto in termini di pulizia ed illuminazione del percorso tranviario”.

“La realizzazione comporterebbe sicuramente un investimento iniziale per acquistare una macchina tram, magari antica, rivoluzionarla all’interno creando un vero e proprio ristorante La gestione della ristorazione potrebbe poi essere affida a dei privati mediante gara ad evidenza pubblica. Si tratterebbe di un iniziativa che oltre a destare magari curiosità permetterebbe di coniugare lavoro ma anche divertimento, economia e l’ottima cucina messinese”.

Conclude Cacciotto: “invito pertanto l’Amministrazione, ed in particolare il presidente dell’ATM, il sindaco e l’assessore alla Mobilità e Trasporti a valutare la fattibilità di quanto rappresentato dallo scrivente”.