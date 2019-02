Messina da Vivere: “Questo, il sindaco della Città di Messina”

I responsabili della pagina Facebook -Messina da Vivere-, sono intervenuti, commentando le ultime dichiarazioni che il primo cittadino Cateno De Luca ha rilasciato al giornale on line… www.livesicilia.it, affermando: “questo il sindaco della Città di Messina”.

“In buona sostanza la Politica é fatta di -MINCHIATE- e l’elettorato va regolarmente preso (per il c …i)… in giro… se no, non ti ascolta, è troppo UTERINO”!

PS.: “in effetti quando dice che non ha uomini suoi piazzati qua e là …! Anche questa è -UNA MINCHIATA-“.

“Caro sindaco sia più rispettoso dei cittadini che, disattenti e abbindolati dalle sue -minchiate- le hanno dato fiducia… non tiri troppo la corda e la smetta con la storia dei -poteri occulti-. Righi dritto e onori quella fascia tricolore, ad oggi, immeritata, per quanto ci riguarda”.