Messina: I consiglieri del PD, Libero Gioveni (Palazzo Zanca) ed Alessandro Cacciotto (Terza Circoscrizione) propongono la riconversione dell’hotspot di Bisconte

Il consigliere comunale Gioveni e il consigliere della Terza Circoscrizione Cacciotto propongono di riconvertire l’ex caserma di Bisconte, struttura che finora è utilizzata come hotspot per i migranti: “noi la riteniamo una visione diversa di un territorio e di una città. Al di là delle forme di integrazione e di accoglienza che vanno garantite, nel pieno rispetto della legge, riconvertire la ex caserma di Bisconte per un suo utilizzo diverso lo riteniamo un modo alternativo di concepire e di utilizzare l’ampia struttura. All’interno si potrebbero creare strutture sportive, biblioteche, centri culturali, ricreativi, parco giochi, un cinema. È del tutto evidente che andrebbe ricercata anche una struttura funzionale per le operazioni di accoglienza”.

Ed ancora: “senza dimenticare che con i lavori di copertura del torrente e con una visione completamente diversa della ex caserma, il Villaggio di Bisconte assumerebbe un volto completamente differente. Bisconte è assolutamente carente di spazi ludici per bambini, costretti a giocare nei pochi metri di una piazzetta, stesso discorso per gli anziani che non hanno luoghi di incontro. Invitiamo dunque il primo cittadino, qualora condivida la bontà della proposta, a farsi tramite verso i soggetti istituzionalmente competenti”.