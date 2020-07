“Messina perde tutto, grazie Cateno detto De Luca”. Scrive cosi’ oggi su Facebook, Andrea Argento capogruppo del M5S in Consiglio Comunale.

Argento specifica: “e’ incredibile come abbiamo regalato due eventi del genere alla città di Catania che, in men che non si dica, li ha accolti a braccia aperte. Si parla di ricadute economiche sul territorio che possono arrivare a 10 milioni di euro per evento. Fate i calcoli un po’ voi”.

“Stiamo scivolando nell’oblio e non ce ne accorgiamo (sennò reagiremmo) distratti da post su Facebook che spesso oltrepassano dei limiti che non dovrebbero neppure essere avvicinati da uomini delle istituzioni. E dite di saperlo fare…! Ma cosa vi viene riconosciuto esattamente? Ogni giorno, visto quel che combinate, lo capisco sempre meno”.

“#DeLucaOut #Sfiducia #Dimettetevi”.