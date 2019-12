Messina Social City: “che disastro organizzativo”

Ad esprimersi in tal modo, ieri sera su Facebook è stato il primo cittadino peloritano, l’avvocato Cateno De Luca: “abbiamo fatto il punto della situazione organizzativa di Messina Social City dopo il Vietnam con l’ex direttore generale ed ho constato che in questi quattro mesi si è veramente creato un disastro organizzativo. Mi sono messo a disposizione per accompagnare l’azienda ad una nuova fase organizzativa per salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi assegnati”.

“Sotto il profilo degli obiettivi di risparmio dei costi con l’internalizzazione dei servizi è emerso che quanto preventivato si è verificato. Sono convinto che questa fase borderline nel giro di qualche mese si supererà con la collaborazione di tutti”.

“Abbiamo deciso di aggiornarci alla prossima settimana per verificare l’attuazione delle decisioni assunte compreso l’avviso per reclutare un direttore generale all’altezza del compito”.

“Nel frattempo i poteri gestionali saranno assegnati al presidente del cda fino al 31 dicembre 2019. Lunedì prossimo sarà anche pubblicato l’avviso per sostituire l’attuale presidente dell’azienda che in base alle normative vigenti non può rimanere più in carica essendo un pensionato”.