🔴 Messinaservizi Bene Comune: “Scerbatura, un servizio che non viene mai svolto”! E’ stata la consigliera comunale del M5S Cristina Cannistra’ a scriverlo oggi in Facebook.

La Cannistra’ ha sottolineato: “il Comune non ha mai avviato i progetti di utilità collettiva per i percettori del reddito di cittadinanza, un’opportunità unica! Il contratto di servizio di MSBC prevede che il servizio di scerbatura debba essere svolto dalla partecipata che si occupa di rifiuti, invece si procede con affidamenti esterni facendo lievitare i costi e senza neanche ottenere risultati tangibili”.

“La scelta di avviare la raccolta differenziata dei rifiuti con il porta a porta, da me mai condivisa, implica un impiego notevole di operatori già insufficienti a svolgere i servizi ordinari, servizi che si preferisce affidare a ditte esterne. Ho sollecitato da ottobre 2019, da quando è stata pubblicata la Circolare Ministeriale per l’attivazione dei Progetti di Utilità Collettiva (PUC) per i percettori del reddito di cittadinanza (a Messina sono circa 8000, dati Inps), l’avvio di progetti di supporto alle attività ordinarie”.

“Sollecito fatto ad ogni singolo Assessore (Rifiuti, Sport, Cultura, Trasporto, Scuola, Sociale…). Con l’attivazione dei PUC si potrebbe sopperire alla carenza di personale e avviare, a costo zero per l’Ente, molte attività necessarie, scerbatura, spazzamento e tanto altro. Questa amministrazione è sorda ad ogni sollecito ed ostinata a procedere per la sua strada con evidenti carenze gestionali. Chiederò all’amministrazione spiegazioni su quanto si sta facendo e se il CDA della Messinaservizi ha le adeguate competenze per gestire il settore dei rifiuti, le risposte sono già sotto gli occhi di tutti”.

“Sindaco hai mai fatto un blitz per verificare l’operato dei CDA delle partecipate e gli obiettivi raggiunti?”.