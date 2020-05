“Mi viene il voltastomaco! Questo pomeriggio al Senato la maggioranza ha buttato la maschera, bocciando tutti gli emendamenti per la stabilizzazione dei precari della scuola”. Lo ha scritto oggi su Facebook, la parlamentare messinese di Fratelli d’Italia Carmela Ella Bucalo.

La Bucalo ha sottolineato: “quindi, mai come in questo caso mi sembra appropriato il detto… -le chiacchiere non riempiono la pancia-. Nessuno quindi, si permetta di farci la morale, noi di Fratelli d’Italia siamo stati sempre coerenti con le nostre idee, abbiamo sposato questa battaglia e con onestà e lealtà oggi al Senato ci siamo schierati dalla parte dei precari, dalla parte di Francesco Verducci del Pd, votando un suo emendamento. Cosa che non ha fatto neanche il suo partito”.

“La maggioranza composta da: PD, LeU, Italia Viva, 5 stelle ed Autonomie, ancora una volta ha dato dimostrazione di TENERE SOLO ALLA POLTRONA. Noi ci abbiamo messo la faccia e a testa alta continueremo a lottare per i precari, qualche altro è meglio che si alzi la mascherina fin sopra gli occhi! Fratelli d’Italia Camera Fratelli d’Italia – Sicilia #iocisono”.