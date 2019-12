LO RIFERISCE IN UN POST PUBBLICATO OGGI SU FACEBOOK, LA DEPUTATA DI FRATELLI D'ITALIA ALL'ARS, ELVIRA AMATA

“Michele Santoro, noto per la sua verve da aspirante -portatore di luce e verità nel mondo-, come tanti tromboni di una sinistra decrepita priva di proposte e attenta a garantirsi la sopravvivenza aggredendo e infangando gli altri, ha assimilato Giorgia Meloni ad Hitler”. A scriverlo in un post pubblicato oggi su Facebook è la deputata all’Ars di Fratelli d’Italia, Elvira Amata.

Prosegue, la Amata: “ora, io non so se il signor Santoro si rende conto (si che se ne rende conto) di quanto questa cosa sia grave. Personalmente esprimo la mia vicinanza a Giorgia perché questo accostamento è quanto di più abietto, offensivo e disgustoso si possa immaginare. Il signor Santoro studi la storia (che in realtà credo conosca benissimo) e si vergogni”!