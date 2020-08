Migranti in Sicilia: “Meglio tardi che mai?’. A chiedersi questo, è stato ieri sera su Facebook, il sindaco peloritano Cateno De Luca.

De Luca ha aggiunto: “Musumeci annuncia una ordinanza per chiudere gli hotspot e i centri di accoglienza sulla falsariga di quella da noi già fatta venti giorni fa. Forse gli hanno spiegato che la gente non ne può più. Ora deve trovare il coraggio per mettere la firma. Forza Nello ce la puoi fare”!

Peggio stanno facendo i deputati cinque stelle di Messina: “dopo avere polemizzato con me sull’esigenza di porre fine a questa vergogna, oggi cercano la ministra Lamorgese per fare un inutile vertice. Insomma, anche i politici più distanti dalla gente si sono accorti che quello dell’ospitalità dei migranti è un problema serio che non può essere più gestito con la logica dell’affare di Stato ma di tutela dei territori”.