Milleproroghe, Matilde Siracusano (FI): “Fondamentale impegno, per limitare il precariato nelle pubbliche amministrazioni”

“UNA AZIONE, ANCHE PER PROROGARE NEL TRIENNIO 2020/2022 IL TERMINE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE”

“È stato accantonato, in Commissione a Montecitorio, un mio emendamento al decreto Milleproroghe per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e per prorogare nel triennio 2020/2022 il termine per l’assunzione di personale non dirigenziale. Ci aspettiamo che la maggioranza accolga questa nostra proposta di modifica del testo. È fondamentale che ci sia un impegno unanime delle forze politiche per limitare al massimo il precariato nella PA e per mettere nelle migliori condizioni possibili i nostri dipendenti pubblici”. Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia.