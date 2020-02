Milleproroghe, Matilde Siracusano (FI – Montecitorio): “E’ stato riaffermato il ruolo dei GOT, nel sistema giustizia”

“Le Commissioni congiunte Bilancio e Affari costituzionali di Montecitorio hanno approvato un mio emendamento, riformulato dai relatori, al decreto Milleproroghe in merito al fondamentale compito svolto dai giudici onorari nei Tribunali. La mia proposta, accolta dalla maggioranza, prevede di estendere le funzioni e i compiti dei magistrati onorari in servizio fino al 15 agosto 2025. Qualora entrasse a pieno regime la riforma Orlando si avrebbero, infatti, ricadute negative sulla funzionalità del sistema, con diretta incidenza sul già gravoso lavoro dei magistrati ordinari. I loro ruoli diverrebbero difficilmente gestibili e si avrebbe un significativo aumento dei tempi dei procedimenti. Con questo mio emendamento viene stoppata questa pericolosa deriva e si riafferma il ruolo centrale e importante dei GOT per il nostro sistema giustizia”. Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e membro della Commissione Giustizia di Montecitorio.