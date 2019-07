Mondiali Femminili, Maria Laura Paxia (M5S): “Grande sforzo personale per vederli in Rai, dopo questa grande opportunità a breve novità legislative anche sullo sport femminile”

Quello della trasmissione in Rai delle partite di calcio femminile, dai mondiali alle under 21, è stato un “lavoro di squadra con la Rai”, così la deputata catanese Maria Laura Paxia del MoVimento 5 Stelle e membro della Vigilanza Rai, impegnata in prima persona per la visione in chiaro sui canali della televisione pubblica di questi

importanti eventi sportivi.

“Aver trasmesso sui canali Rai le partite del Mondiale di calcio femminile rappresenta un traguardo storico, che ha permesso di accendere i riflettori su questo importante settore ed in particolare su tutto lo sport femminile”, continua la deputata Maria Laura Paxia che è anche capitano della squadra femminile di calcio delle Parlamentari.

“Abbiamo dato una grande opportunità a questo sport, che merita sicuramente più attenzione e grazie a questa ha avuto una capillare diffusione al grande pubblico, facendo innamorare gli italiani delle nostre ragazze e del loro importante lavoro. Ci stiamo muovendo anche a livello legislativo”, conclude la deputata pentastellata Maria Laura Paxia “con una proposta di legge che mira a tutelare concretamente lo sport andando ad abbattere la disparità di trattamento tra sport maschile e femminile”.