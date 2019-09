MoVimento 5 Stelle Sicilia, Alessio Villarosa Valentina Zafarana: “abbiamo messo la Regione nelle migliori condizioni possibili per salvare le #ExProvince e risolvere una situazione ad un passo dal dissesto. Dopo l’intervento da parte del Governo nazionale, che ha erogato 150 milioni di euro alla Regione, adesso spetta agli assessori Gaetano #Armao e Bernadette #Grasso portare a compimento il nostro lavoro, a partire dalla città metropolitana di #Messina”.

“Mentre qualcuno faceva -teatrino- tra finte dimissioni, dipendenti messi illegittimamente in ferie, scioperi della fame improvvisati, balletti di cifre e strategici -dietrofront-“.

“Noi ci abbiamo sempre messo la faccia e siamo riusciti a portare a casa il miglior risultato possibile scongiurando conseguenze disastrose su dipendenti e cittadini. Sarebbe paradossale se dopo l’impegno profuso a Roma, l’Ente non riuscisse ;a salvarsi- per un paio di milioni. Continueremo a interessarci della vicenda, ma non intendiamo interferire nelle trattativa fra Enti locali e Regione, nell’auspicio che si proceda nell’immediato con lo stanziamento delle risorse. #m5s #cittàmetropolitana #messina #sicilia”.