Movimento Liberi Insieme – Messina: “Ed effettivamente un Natale speciale come questo non si era mai visto… con le attrattive, pista di ghiaccio e villaggio delle luci, smantellate 10 giorni prima”

“Ed effettivamente un Natale speciale come questo non si era mai visto…, con le attrattive, pista di ghiaccio e villaggio delle luci, smantellate 10 giorni prima”. Questo è quanto sottolineano, in un post diffuso oggi su Facebook i responsabili del Movimento Liberi Insieme.

Continuano dal sodalizio politico: “li hanno fatti scappare e questa è l’unica verità! La colpa è del vento, ma non di quello che ha soffiato su Messina negli ultimi giorni, ma del vento di populismo che riempie le orecchie ed i fianchi di un sindaco e di amministratori improvvisati ed impreparati in materia. Che figura di…”!