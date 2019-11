“Negli scorsi decenni Messina ha subito tanti smantellamenti…, trasporti ferroviari, cantieristica navale, ospedale militare, enti pubblici”. A metterlo in risalto su Facebook, è la portaVoce nazionale pentastellata, messinese Angela Raffa… deputata di Monte Citorio.

La Raffa scrive ancora: “forse erano diventati servizi obsoleti e pieni di raccomandati. Forse i politici che governavano hanno favorito, per appartenenza e clientele elettorali, alcune città e sfavorito Messina, Dopo i posti di lavoro persi, è entrato in crisi il commercio, e con esso artigianato e le piccole realtà produttive. Ai giovani non è rimasto che fare le valige e partire. Per questo intendo difendere, a prescindere, qualsiasi realtà presente nella nostra Provincia (Camera di Commercio, Corte d’Appello, trasporti marittimi, tribunali minori, aree di sviluppo industriale…)”.

“Tra le vittime di queste scelte ci sono stati i servizi dei treni notte. Oggi chiedo che il gruppo Ferrovie dello Stato, salvi i posti di lavoro degli ex Servirail (gli ex cuccettisti) e li ricollochi, come tra l’altro aveva già promesso di fare”.

“Qui un resoconto https://www.tempostretto.it/…/i-40-ex-servirail-di-messina-…”.