“Nel giorno in cui sbarcano a flusso continuo #migranti in #Sicilia, con rischio loro e nostro a causa dell’epidemia, il Senato vota a favore del processo per Matteo Salvini”. Ha scritto cio’, oggi su Facebook, il governatore siciliano Nello Musumeci.

Musumeci ha aggiunto: “È un controsenso politico che tutto il #centrodestra denuncia, manifestando vicinanza al segretario della Lega – Salvini Premier. Si è persa una preziosa occasione per manifestare il primato della #politica nelle scelte di governo del fenomeno migratorio. Al senatore Salvini manifesto la mia personale solidarietà e l’augurio convinto che possa trovare presto giustizia”.

