Nel pomeriggio di ieri, dopo le 17.15, il senatore Matteo Salvini segretario della Lega, e’ stato presente a San Giovanni la Punta (CT) per tenere un Comizio [Video]

L'APPUNTAMENTO È STATO INSERITO NELLA TRE GIORNI A SOSTEGNO DEL LEADER LEGHISTA IN VISTA DELL'UDIENZA PRELIMINARE DEL PROCESSO SUL CASO GREGORETTI DEL 3 OTTOBRE A CATANIA

Nel pomeriggio di ieri, dopo le ore 17.15, il senatore Matteo Salvini segretario della Lega, e’ stato presente a San Giovanni la Punta (CT) per tenere un Comizio.

L’appuntamento e’ stato inserito nella tre giorni a sostegno del leader leghista in vista dell’udienza preliminare del Processo del 3 ottobre a Catania per il sequestro di 131 migranti avvenuto per 6 giorni nel luglio del 2019 sulla nave Gregoretti… nella Citta’ etnea.

Segue il filmato, di www.livesicilia.it.