Nel pomeriggio di oggi, si e’ conclusa presso il Consiglio Comunale di Messina, la votazione (iniziata dopo le 11.00) sulla Mozione di fiducia presentata dal consigliere Nello Pergolizzi, per invitare il sindaco Cateno De Luca a recedere dal suo intento di dimettersi.

L’atto, e’ stato bocciato ed ha trovato il solo parere favorevole dei 6 esponenti:

Salvatore Serra;

Serena Giannetto;

Ciccio Cipolla;

Nello Pergolizzi;

Alessandro De Leo;

Libero Gioveni.

16 sono stati i contrari compreso il presidente Claudio Cardile (che solitamente si astiene ma in questa situazione evidentemente ha ritenuto di non doverlo fare, per il rispetto della Legge vigente che regolamenta la materia delle dimissioni dalla carica pubblica ricoperta, ovvero l’articolo 53 comma 3 del TUEL).