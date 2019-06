“Nella vita si fanno delle scelte”, la risposta del primo cittadino di Messina Cateno De Luca a www.letteraemme.it.

Ecco il testo, della nota indirizzata al giornale online:

1. Ti allinei all’andazzo generale e fai il meno possibile per non modificare il sistema;

2. Fai il satiro danzante unendoti a coloro che fanno finta di voler modificare le cose che non vanno;

3. Lotti con tutto te stesso con la piena libertà di coscienza per cercare di modificare il sistema;

Sulle Ex Province, qualcuno parla di “Vittoria di Pirro”. Almeno io le battaglie le faccio

Certe dichiarazioni sono talmente tristi che è quasi inutile replicare. Lo faccio solo perché, a dispetto di chi gode per una società supina, io almeno le mie battaglie le porto avanti, a testa alta, con qualunque interlocutore. Ma c’è per l’appunto un intero sistema marcio che sta a guardare chi fa le battaglie, pregando e sperando che vengano perse, così, tanto per andare addosso a coloro che non accettano questo andazzo. Sono fiero delle mie battaglie e non mi farò mai intimorire dalla macchina del fango che entra in funzione contro coloro che osano. Tra l’altro io mi documenterei prima di parlare o scrivere, perché proprio la prossima settimana in conferenza stampa, renderò noti tutti i punti di un piano finanziario, il quale rende palese anche ai più incalliti detrattori, la bontà della mia proposta per salvare le ex province siciliane.

Nel frattempo mi raccomando, andate giù con speculazioni per un verso frutto della paura per un concreto cambiamento e per altro frutto di fallimenti conclamato ed asseverati da cinque anni di non amministrazione (Accorinti docet !)

Buonanotte!