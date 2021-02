“Nessuna sospensione della Family Card. Contrariamente a quanto scritto da Clara Crocè sui social, evidentemente solo a titolo personale e non in qualità di segretario del Sindacato Cisal, continua normalmente la funzionalità della Family Card”. As affermarlo in una nota di ieri, ci ha pensato il presidente del Consiglio Comunale di Messina Claudio Cardile.

Cardile ha evidenziato: “lo strumento previsto meritoriamente dal Sindaco De Luca, infatti, è già stata finanziata a suo tempo e le vicende del bilancio di previsione sono relative solo al suo rifinanziamento per periodi successivi al presente. Stiano quindi tranquilli i possessori di Family Card. Tutto continua normalmente”.