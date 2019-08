A parlare così, è il consigliere della sesta municipalità messinese Mario Biancuzzo, rivolgendosi al sindaco Cateno De Luca, al vice sindaco Salvatore Mondello ed alla segretaria generale Rossana Carrubba: “nessuno ha notato, o non vuole notare, che le attuali sei Circoscrizioni sono state accorpate senza nessuna logica, senza uno studio approfondito. Nell’anno 2004 sono stati cancellati 8 quartieri, con la scusa di contenere le spese. L’ex 12° e 13° Quartiere sono stati accorpati all’11° Quartiere, formando l’attuale, 6^ Circoscrizione con sede a Ganzirri. Da allora abbiamo riscontrato notevoli disagi nel gestire un territorio vastissimo creando ed aumentando malcontento nei cittadini che sentono lontano le istituzioni dalle loro problematiche che sono completamente diverse sia per posizione geografica ma anche per culture e tradizioni. L’attuale 6^ Circoscrizione comprende un numero di abitanti di oltre 31 mila ed una superficie di Ha 8404. Mentre la 4^ Circoscrizione un piccolo territorio di 760 Ha, ubicato accanto a Palazzo Zanca, dove abbiamo un sindaco, una Giunta, 32 consiglieri comunali e una sede circoscrizionale con un presidente e 9 consiglieri circoscrizionali. Forse qualcuno aveva interesse a danneggiare il territorio della riviera Nord? e per quale motivo? Lacrime e Sangue solo per i cittadini della estrema riviera Nord? E parlano di Decentramento? Il Decentramento in questo momento non è attuabile come sono stati accorpati i Quartieri”.

Premesso ciò chiedo, nella qualità di consigliere, agli Organi in indirizzo, quanto segue:

1) La chiusura della sede della 4 Circoscrizione, non ha ragione di esistere, per le ragioni sopra descritte;

2) Scorporazione dell’attuale 6 Circoscrizione, formando due quartieri. Accorpando l’ex 12 e 13 Quartiere;

3) Revoca della delibera n. 157, dell’anno 2004, sicuramente illegale visto che non esistono delimitazioni territoriali e non esiste uno studio approfondito;

4) Riduzione di due consiglieri per Circoscrizione da 9 a 7, come proposto, anche, dal Comitato Civico di Quartiere Messina Nord. Così si avrebbero sempre sei Circoscrizioni, con un numero di 42 consiglieri invece di 54.