Nicola Merlino (primo cittadino di Rometta), interviene sul rinvio delle Elezioni alle ex Province

Nicola Merlino (primo cittadino di Rometta), interviene sul rinvio delle consultazioni alle ex Province, deciso ieri dai componenti del Parlamento siciliano ed afferma: “si sono fatti spendere tantissimi soldi per anticipare le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e l’elezione dei sindaci in tanti comuni siciliani rispetto alle Elezioni europee (al Comune di Rometta questa scelta è costata 15.000,00 euro), e ciò al fine di far partecipare i rappresentanti (consiglieri comunali e sindaci neo eletti) alle Elezioni indirette dei consigli delle Città metropolitane e dei Liberi consorzi indette per il 30 giugno”.

“Oggi, apprendiamo che l’Assemblea regionale ha approvato un emendamento con il quale si rinviano le elezioni al prossimo anno (se non erro è il quarto rinvio). La schizzofrenia ed il vero e proprio disprezzo degli interessi generali e dell’erario pubblico elevati all’ennesima potenza, e ciò per assecondare logiche e strategie che con il funzionamento delle ex Province regionali non hanno nulla a che vedere. Siamo veramente alla frutta, con una deputazione regionale che supera sempre più in peggio se stessa, con costanza e coerenza”.