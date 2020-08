“No Grazie”! Lo ha scritto ieri su Facebook, il sindaco di Messina Cateno De Luca.

De Luca ha proseguito: “stiamo lavorando alla nuova giunta comunale…! Oggi abbiamo avuto tanti colloqui per la definizione della nuova giunta comunale… il pellegrinaggio nel mio UFFICO bucolico è iniziato alle sei…! Quando ho esposto il mio concetto di -una marcia in più- alcuni mi hanno detto no grazie perché ho la mia professione da portare avanti… oppure no grazie perché ho la mia famiglia a cui badare… oppure no grazie perché preferisco continuare a fare il consigliere comunale in quanto non rischio nulla ed occupo solo il dieci percento del tempo che tu pretendi per il ruolo di assesore percependo come tuo assessore quasi gli stessi soldi che prendo come consigliere comunale… oppure no grazie perché il sabato e la domenica ho i miei hobby ed alle ore 8:00 la mattina devo portare i miei figli a scuola e li devo prendere alle ore 14:00 e la sera alle ore 20:30 ceniamo tutti a Casa oltre che tre volte la settimana faccio la spesa a mia moglie e la porto dal parrucchiere e poi per la manicure…”.

“Risposte tutte legittime perché la vita bisogna godersela ottenendo il massimo risultato con il minor sforzo…! Ma io a tutti ho esposto il mio concetto di -quanto produci e non di quanto mi costi- e questo approccio ha messo in difficoltà tutti gli interlocutori. Ora con Danile ci fermiamo perché dobbiamo pensare alle nostre faccende agricole. Riprenderemo domani mattina alle ore 5:00 per tutta la giornata. Troverò le persone giuste per nominare i due assessori? Oppure devo rinviare ed attendere settembre o Natale? CUSAPI…”.

PS: “solo un coglione può paragonare il ruolo di Carlotta Previti alla città metropolitana con le competenze di un giovane informatico a dimostrazione che anche da consigliere comunale non ha idea del funzionamento della pubblica amministrazione da cui è pagato a fondo perduto considerato il contenuto delle sue affermazioni. Se, nonostante l’avviso è stato pubblicato per una intera settimana, è arrivata una sola istanza è perché la qualifica di -esperto di monitoraggio di fondi comunitari finalizzata all’accelerazione della spesa- è una qualifica che si acquisisce dopo anni di lavoro (non di bivacco politico!!!) nella pubblica amministrazione e solo un doppio coglione può mischiare tale esperienza di vita certificata con le competenze dei giovani informatici eccellenti in altro ma non ancora in questo campo”.