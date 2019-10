COSI' SI EPRIME IN UNA NOTA, IL PRESIDENTE DEL GRUPPO DI FORZA ITALIA, AL PARLAMENTO SICILIANO, L'ONOREVOLE TOMMASO CALDERONE

“Noi di Forza Italia condividiamo pienamente la proposta del presidente Micciché che mira alla totale abolizione dei Vitalizi. Qui dunque andiamo oltre la proposta di riduzione per allinearci al resto del Paese, faremo di più: al prossimo Consiglio di Presidenza ne proporremo la soppressione”. Così in una nota il presidente del Gruppo di Forza Italia al Parlamento Siciliano, on. Tommaso Calderone.