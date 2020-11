“Non capisco cosa ci sia da festeggiare” [Video]

“Non capisco cosa ci sia da festeggiare”! E’ stata questa, l’esclamazione odierna (del primo cittadino peloritano Cateno De Luca)… postata su Facebook.

De Luca ha evidenziato: “#iorustuacasapicazzimei. Ricordate? Vi consiglio di andarvene subito perché stanno arrivando le forze dell’ordine! Chissà quante famiglie sono presenti nei colli di San Rizzo a fare schiticchi di carne arrosto che poi pretendono le scuole chiuse”.

“La stessa cosa vale per la gara di stamani di moto Enduro autorizzata regolarmente dalla questura. Nel frattempo anche a Messina i contagi stanno aumentando ed io sono in procinto di prendere delle decisioni drastiche per impedire questo -babbiu-“.

“Non comprendete che siamo nella classica situazione che impone anche sotto il profilo dell’immagine una severa sobrietà. Ecco i festini di qualche ora fa a Musolino sui Colli San Rizzo di Messina!

“Che nessuno si azzardi a maledire il Sindaco Sceriffo perché i comportamenti che sto registrando meritano un lockdown alla Cateno De Luca senza se e senza ma”!